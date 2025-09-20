Haberler

İstanbul'da Narkotik Operasyonu: 442 kg Metamfetamin Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'de düzenlenen narkotik operasyonunda 442 kg metamfetamin ve 49,5 kg katkı maddesi ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sarıyer ilçesinde 3 araç ve 1 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 442 kg metamfetamin, 49,5 kg katkı maddesi ele geçirdik. Operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladık" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
