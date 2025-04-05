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İstanbul'da Narkotik Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı İstanbul'daki narkotik operasyonunda, 3 ilçede 4 şüpheli yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik operasyonun İstanbul detayları ortaya çıktı

İstanbul'da yapılan narkotik operasyonu kamerada

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı narkotik operasyonun İstanbul detayları ortaya çıktı. 3 ilçede yapılan operasyonlarda 4 şüpheli şahıs yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçildiği öğrenildi. Operasyon anı kameraya yansıdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı narkotik operasyonu kapsamında; İstanbul'da yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 26 Mart ve 3 Nisan tarihlerinde Büyükçekmece, Esenyurt, Başakşehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen 2 adres ve 1 araca yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda M.A., Y.K., N.G., Y.K. isimli şahıslar yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 10 bidon içerisinde sıvı halde 129 kilogram 100 gram gelen Metamfetamin, 146 kilogram Skunk, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da Narkotik Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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