İstanbul'da 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentin birçok noktasında 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' yapıldı. İstanbul'da 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentin birçok noktasında 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentin birçok noktasında 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' yapıldı. Kentin birçok noktasında yapılan uygulamalara katılan ekipler, önceden belirlenen kontrol noktalarında şüpheli buldukları araçları durdurdu. Ekipler, sürücülerin üst ve araç içi aramaları ile Genel Bilgi Tarama sorgulamasını yaptı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu 3. Sayfa Haberler

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