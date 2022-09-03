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İstanbul'da narkotik dar alan uygulamaları sürüyor

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da narkotik dar alan uygulamaları sürüyor İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Dar Alan Uygulamaları'nı sürdürüyor.

İstanbul'da narkotik dar alan uygulamaları sürüyor

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Dar Alan Uygulamaları'nı sürdürüyor. Birçok ilçede yapılan uygulamalarda 10 aranan şahıs, 2 yoklama kaçağı yakalanırken 2 şahsa da 'Uyuşturucu Ticareti' suçundan işlem yapıldı.

Dar Alan Uygulamaları çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Narkotik Madde Ticareti" ve torbacı-sokak satıcısı şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Narkotik suçların önlenmesi ve genel asayişin sağlanması amacıyla birçok ilçede denetim gerçekleştirdi. Ekipler 10 bin 105 şahıs sorgusu, 2 bin 508 araç sorgusu, 706 motosiklet sorgusu yaptı. Bunların içinde bulunan 10 aranan şahıs, 2 yoklama kaçağı yakalanırken, 2 şahsa Uyuşturucu Ticareti suçundan işlem yapıldı. Ekipler, 2 düzensiz göçmen şahsa da kimlik bildirmemekten idari işlem başlattı. Yapılan aramalarda; 1 kilo 79 gram Esrar, 249 gram Sentetik Kannabinoid, 278 gram Eroin, 231 gram Metamfetamin, 11 gram Kokain, 50 adet Ecstasy, 26 adet Sentetik Ecza ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Narkotik 3. Sayfa Haberler

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