İstanbul'da Narkogüç Operasyonunda Ele Geçirilen Uyuşturucular Sergilendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı "Narkogüç 46" operasyonunda İstanbul'da ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyette sergilendi. Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde düzenlenen "Narkogüç-46" Operasyonlarında 201 şahsın yakalandığını duyurmuştu. İstanbul'daki operasyonun detayları öğrenilirken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler de İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 ve 23 Ocak'ta İstanbul'da operasyon için düğmeye bastı. Sancaktepe, Çekmeköy ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 1 milyon 502 bin adet sentetik hap, 455 bin 280 adet captagon hap, 9 bin adet extacy hap, 30 kilogram takoz esrar maddesi, 980 gram Afyon sakızı maddesi ve 6 adet uyuşturucu madde üretiminde kullanılan hap basma makinası ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL