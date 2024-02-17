İstanbul'da Narkogüç-50 Operasyonunda 167 Sokak Satıcısı Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkogüç-50' operasyonları çerçevesinde İstanbul'da gözaltına alınan bin 663 şüpheli sokak satıcısından 167'sinin tutuklandığını bildirdi.

Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İstanbul'da 'Sokak Satıcısı (Torbacı)' olarak tabir edilen uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik 5 gündür devam eden 'Narkogüç-50' Operasyonunda; 461 kilogram uyuşturucu madde ve 1 Milyon 936 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 663 şüpheli sokak satıcısı yakalandı ve işlem yapıldı. Bu şahıslardan 167'si tutuklandı. Operasyon sonucu; 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ile çok miktarda döviz ve 657 bin Türk Lirasına el konuldu" ifadelerine yer verdi.

Operasyonu icra eden güvenlik güçlerine teşekkür

Operasyonda emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkürlerini ileten Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmüyoruz. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA