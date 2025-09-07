Haberler

İstanbul'da Müzik Grubuna Soruşturma Başlatıldı


'Manifest' isimli müzik grubunun konserinde yapılan hareketler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma konusu oldu. Şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verildi.

'Manifest' isimli müzik grubunun, Şişli Küçükçiftlikpark'ta 6 Eylül günü gerçekleştirdiği konser sırasında, grup üyeleri ve dans gösterilerinde çekilen görüntüler üzerine 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı. Toplumun sahip olduğu ortak edep duygularının ihlali ve incitilmesi ile edep ve ahlak temizliğine saldırı niteliği taşıdığı, çocuklar ve gençlerin duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte eylem ve hareketlerde bulundukları iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, Başsavcılık tarafından şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verildiği öğrenildi. - İSTANBUL

