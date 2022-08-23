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Son dakika haberi... İstanbul'da Musevi iş adamı aracının içerisinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri: Sarıyer'de Musevi iş adamı yaşadığı sitedeki otopark içerisinde ölü bulundu.

Sarıyer'de Musevi iş adamı yaşadığı sitedeki otopark içerisinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerin ardından iş adamının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay saat 14.30 sıralarında Sarıyer Darüşşafaka Mahallesi Açelya Sokak'ta bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site sakinleri araç içerisinde hareketsiz halde birisinin olduğunu gördü. Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde hareketsiz halde duran kişiye yaptığı ilk müdahalede hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incemeler de hayatını kaybedenin kişinin İzel Bardavit(47) olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bardavit'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

2 çocuğu bulunan İzel Bardavit'in Musevi olduğu ve Turizm işletmecisi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

(Batuhan Altınbaş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adli Tıp Kurumu Sarıyer Musevi 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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