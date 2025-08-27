İstanbul'da Motosikletli Suç Çetelerine Yönelik Operasyon: 24 Gözaltı

İstanbul'da Motosikletli Suç Çetelerine Yönelik Operasyon: 24 Gözaltı
İstanbul'da düzenlenen geniş çaplı operasyonda motosikletli suç çetelerine ve sosyal medyada silah paylaşan kişilere yönelik 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İstanbul'da motosikletli suç çetelerine ve sosyal medyada silah teşhir eden şahıslara yönelik 7 ilçede düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Kurşunlama, yağma, tehdit" suçlarını işleyen motosikletli suç çetelerine ve sosyal medyada silah teşhir eden şahıslara yönelik geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında 15-26 Ağustos tarihlerinde Bağcılar, Arnavutköy, Ataşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, şimdiye kadar 8 ayrı eyleme karıştıkları öne sürülen ve iş yerleri arasında geçtiğimiz günlerde tutuklandıktan sonra salıverilen güzellik merkezi sahibi Dilan Polat'a ait olduğu öğrenilen iş yerine eylem hazırlığında olan 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonlar evlerde yapılan aramalarda ise 98 tabanca, bir uzun namlulu silah görünümünde airsoft tüfek, bir av tüfeği, 689 tabanca mekanizması bir çalıntı motosiklet, farklı ebatlarda 42 mermi, test amaçlı kullanılan 1 doldur boşalt bidonu, silah montaj işlemlerinde kullanılan mengene ile taşlama ve pres makinesi ele geçirildi.

Yakalanan 24 şüpheliden 2'si sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, 5 zanlı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı kaydedildi. Soruşturmada 11 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtilirken, geri kalan 6 kişi hakkında ise yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

