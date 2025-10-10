Haberler

İstanbul'da Motosikletli Saldırı: İş Yeri Kurşunlandı

Güncelleme:
Fatih ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan motosikletli saldırgan ve ona yardım eden iki kişi yakalandı ancak serbest bırakıldı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletli bir saldırgan iş yerini kurşunlayarak kaçtı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda iş yerini kurşunlayan motosikletliyle, ona yardım eden 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. Zanlılar serbest bırakılırken, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 28 Eylül saat 02.30 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen kasklı şüpheli silahla ateş açtı. Silahlı saldırgan ardından kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı öncesinde iki motosikletin birlikte hareket ettiği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, ikinci motosiklette bulunan şüphelilerden Y.E.S. (17) ve A.T.'yi (21) kısa sürede yakaladı. Şüpheliler sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırıyı gerçekleştiren B.D. (29) isimli şüpheli ise kısa sürede gözaltına alınırken, saldırıda kullanılan motosiklet Topkapı Mahallesi'nde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D.'nin de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
