İstanbul'da Motosikletli Şahıslarla Tartışan Kişi Havaya Ateş Açtı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde motosikletli iki şahısla tartışan bir kişi, silahla havaya rastgele ateş etti. Havaya ateş eden şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Tartışma anı ve şahsın olay yerinden uzaklaşma anı kameraya yansıdı.

Beyoğlu ilçesi Evliya Çelebi Mahallesi'nde 4 Kasım günü saat 03.45 sıralarında motosikletli iki şahısla tartışan bir şahıs, silah ile havaya rastgele ateş açmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Eşkalinden kimlik bilgileri belirlenen M.A.G. (25) isimli şahıs kısa süre içerisinde yakalandı. Suç unsuru silahı olaydan hemen sonra çalılık bir alana attığı öğrenildi. Çalılık alanda yapılan kontrollerde suç unsuru silah ele geçirildi. Şüpheli şahıs, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Tartışma anı ve şahsın olay yerinden uzaklaşma anı kameraya yansıdı. - İSTANBUL