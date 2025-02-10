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İstanbul'da Motosikletli Kurye, Kamyonetin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Motosikletli Kurye, Kamyonetin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
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İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen kazada motosikletli kurye İbrahim Halil Turgay, kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy'de özel bir firmada çalışan motosikletli kurye, kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, İbrahim Halil Turgay (30) yönetiminde olan 34 KUY 937 plakalı motosiklet ara sokaktan caddeye doğru çıkacağı esnada motosikletin kontrolünü kaybederek cadde üzerinde seyir halinde olan 14 AGZ 777 plakalı kamyonetin arka tekerlerinin altına kaydı.

Savrularak yere düşen sürücü kamyonun arka tekerleklerin altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan kuryeye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürdü. Kuryenin yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Sıcak anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Kazadan hemen sonra ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde motosikletli kuryeye kalp masajı yapıldığı ve ambulansa bindirildiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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