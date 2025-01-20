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İstanbul'da Motosikletli Akrobasi Trafiği Yavaşlattı

İstanbul'da Motosikletli Akrobasi Trafiği Yavaşlattı
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Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde motosikletli bir grup, akrobasi hareketleri yaparak trafiği tehlikeli bir şekilde yavaşlattı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İstanbul'da bulunan Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir grup motosikletli akrobasi hareketleri yaparak trafiğin olağan hızını yavaşlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, şahısların yaptığı hareketler yürekleri ağızlara getirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir mevkiinde seyir halinde olan motosikletli bir grup motosikletleriyle ön kaldırıp akrobasi hareketleri yaptı. Trafiğin olağan akışını da yavaşlatan şahısların o halleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde motosikletli grup içerisindeki şahısların tehlikeli hareketler sergileyerek otoyolda ilerlediği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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