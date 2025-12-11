Fatih'te motosiklet sürücüsü, tartıştığı araç sürücüsüne tekme attı

İstanbul Fatih'te motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı araç sürücüsüne tekme attı. Araç sürücüsünün cep telefonunu elinden alan motosiklet sürücüsü telefonu uzağa fırlattıktan sonra motosiklete binerek oradan uzaklaştı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü motosikleti durdurarak aşağıya indi. Araç sürücüsü ile tartışmaya devam eden motosiklet sürücüsü araca tekme attı. Araç sürücüsünün telefonunu elinden alan motosikletli telefonu uzağa fırlattı. Bir süre sonra ise motosiklet sürücüsü motosiklete binerek oradan uzaklaştı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL