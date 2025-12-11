Haberler

Fatih'te motosiklet sürücüsü, tartıştığı araç sürücüsüne tekme attı

Fatih'te bir motosiklet sürücüsü, yol verme yüzünden tartıştığı araç sürücüsüne tekme attı ve cep telefonunu alarak uzaklaştırdı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Fatih'te motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı araç sürücüsüne tekme attı. Araç sürücüsünün cep telefonunu elinden alan motosiklet sürücüsü telefonu uzağa fırlattıktan sonra motosiklete binerek oradan uzaklaştı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü motosikleti durdurarak aşağıya indi. Araç sürücüsü ile tartışmaya devam eden motosiklet sürücüsü araca tekme attı. Araç sürücüsünün telefonunu elinden alan motosikletli telefonu uzağa fırlattı. Bir süre sonra ise motosiklet sürücüsü motosiklete binerek oradan uzaklaştı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com

