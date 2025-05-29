İstanbul'da Motosiklet Sürücüsü Kaza Tehlikesinden Kıl Payı Kurtuldu

İstanbul'da Motosiklet Sürücüsü Kaza Tehlikesinden Kıl Payı Kurtuldu
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Esenyurt'ta ters yönden gelen bir araca çarpmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Olay anı kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü, ters yönden gelen araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Aracın sürücüsü "Sen heyecan yaptın, ben sana yol verecektim diyerek" kendini savunurken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşandı. Kendi şeridinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, ters yönden gelen bir araçla kafa kafaya geldi. Bir anlık manevra ile kazadan kıl payı kurtulan motorcu, geriye dönerek araç sürücüsünü durdurdu. Araç sürücü, kendine tepki gösteren motorcuya ise "Sen heyecan yaptın, ben sana yol verecektim" diye cevap verdi. İkili arasında yaşanan tartışma kavgaya dönmeden son bulurken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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