İstanbul'da Motosiklet Sürücüsü Cezaya Sinirlendi, Araç Yangın Çıkardı

İstanbul Fatih'te motosikletine muayene yaptırmadığı ortaya çıkan sürücüye polis ekipleri tarafından bin 389 lira para cezası kesildi ve araç trafikten men edildi. Cezaya sinirlenen sürücü motosikletini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Fatih Laleli Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 DIG 360 plakalı motosikletin sahibi Mehmet T.'ye (30) 15 Ekim 2024'te kısa süre içinde 'motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması' suçundan toplam bin 389 lira idari para cezası kesildi. Mehmet T. iki farklı ceza kesildiğini anlamadı. Vergi dairesine giderek ilk cezayı ödedi. Aracın muayene günü geçen Mehmet T., sıra almaya çalıştı. Fakat ödenmemiş cezası olduğu için bir tarih alamayınca başka cezası olduğunu da öğrendi. Ardından vergi dairesine giden Mehmet T. ikinci cezayı da ödedi ve muayene için gün aldı. Mehmet T. bir süre sonra trafik uygulaması yapan polislere takıldı. Kontroller sırasında motosikletin muayenesi olmadığı ortaya çıkınca Mehmet T.'ye 3 bin 160 lira para cezası kesildi ve araç trafikten men edildi. Ceza kesilmesi üzerine çılgına dönen Mehmet T., motosikletini ateşe verdi. Araç alev alev yanarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, motosiklet çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. O anlar ise cep telefonu yansıdı. - İSTANBUL