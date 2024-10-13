İstanbul'da Motosiklet Sürücülerine Milyonlarca Lira Ceza

İstanbul'da polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde, sürücülere toplamda 581 559 lira cezai işlem uygulanırken, 22 motosiklet ise trafikten men edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve trafik denetleme, ilçe emniyet ve ilgili birimler desteğiyle il genelinde motosiklet uygulaması gerçekleştirildi. Trafikte aykırı olan sürücülere adeta göz açtırmayan ekipler, uygulamada durdurulan motosikletleri didik didik aradı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirerek üst araması yaptı. Uygulamada, "yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak", "plaka takmamak", "abartı egzoz", "ters yönden ilerlemek" ve "motosikleti yaya yolunda kullanmak" suçlarından şahıslara para cezası uygulandı. Toplamda 581 bin 559 lira motosiklet sürücülerine para cezası kesilirken, 22 motosiklet trafikten men edildi. - İSTANBUL