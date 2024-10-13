Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Motosiklet Sürücülerine Milyonlarca Lira Ceza

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da gerçekleştirilen motosiklet denetiminde sürücülere toplam 581 bin 559 lira ceza kesildi ve 22 motosiklet trafikten men edildi.

İstanbul'da polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde, sürücülere toplamda 581 559 lira cezai işlem uygulanırken, 22 motosiklet ise trafikten men edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve trafik denetleme, ilçe emniyet ve ilgili birimler desteğiyle il genelinde motosiklet uygulaması gerçekleştirildi. Trafikte aykırı olan sürücülere adeta göz açtırmayan ekipler, uygulamada durdurulan motosikletleri didik didik aradı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirerek üst araması yaptı. Uygulamada, "yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak", "plaka takmamak", "abartı egzoz", "ters yönden ilerlemek" ve "motosikleti yaya yolunda kullanmak" suçlarından şahıslara para cezası uygulandı. Toplamda 581 bin 559 lira motosiklet sürücülerine para cezası kesilirken, 22 motosiklet trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet istanbul Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Hukuk

Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir

Değişim mesajı veren Erdoğan'ın listesinin başında 2 isim var

 Köfteci Yusuf'a verilen 'Helal sertifa' CHP'yi harekete geçirdi

Köfteci Yusuf ile ilgili isyan ettiren detay CHP'yi harekete geçirdi

 3 kişiyi katleden 16 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra harekete geçmiş

3 kişiyi katleden 16 yaşındaki caniyle ilgili korkunç detay
Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt

Sedat Peker'den Köfteci Yusuf skandalıyla ilgili çarpıcı sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 13 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Resmi Gazete bugün (13 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 14 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Balık, Terazi, Koç burcu yorumu! 14 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Pazar hangi diziler var? 13 Ekim Pazar TV'de bu akşamki diziler Anayasa'nın 3. maddesi değişecek mi? Okan Buruk hangi kanalda konuşuyor? Serdar Gözübüyük kimdir, aslen nereli? Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.