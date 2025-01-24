Üye Girişi
Haberler
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek

Erdoğan'dan Türkiye'yi yasa boğan faciayla ilgili net mesaj
CHP lideri Özel, yangın felaketiyle ilgili bilirkişi raporunu paylaştı

Bilirkişi raporunu paylaştı! Doğruysa Turizm Bakanı'nın vay haline
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

İstanbul'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Avcılar'da motosiklet sürücüsü, kamyona çarptıktan sonra altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan sonra kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul Avcılar E-5 Şükrübey mevkiinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü kamyona çarpıp düştükten sonra kamyonun altında kaldı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sırlarında Avcılar E-5 Şükrübey Küçükçekmece istikametinde yaşandı. İddiaya göre Yılmaz Uçarkanat(45) 34 KVG 442 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken 54 FC 460 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon altında kalan Uçarkanat olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin çalışmasından sonra Uçarkanat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bölgede ise yoğun trafik oluştu. Uçarkanat'ın yakınları ise olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fatma Girik, mezarı başında anıldı
img

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi
img

78 kişiyi hayattan koparan yangınla ilgili soruşturmada yeni gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Ünlü temizlik malzemesinin satışı yasaklandı

Ünlü temizlik malzemesinin satışı yasaklandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.