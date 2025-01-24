İstanbul'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

İstanbul Avcılar E-5 Şükrübey mevkiinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü kamyona çarpıp düştükten sonra kamyonun altında kaldı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sırlarında Avcılar E-5 Şükrübey Küçükçekmece istikametinde yaşandı. İddiaya göre Yılmaz Uçarkanat(45) 34 KVG 442 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken 54 FC 460 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon altında kalan Uçarkanat olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin çalışmasından sonra Uçarkanat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bölgede ise yoğun trafik oluştu. Uçarkanat'ın yakınları ise olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL