İstanbul'da Motosiklet Kazası: İki Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Başakşehir'de seyir halindeki motosiklet üzerinde tartışan iki kişi, önlerindeki otomobile çarptı. Kaza sonrası yerden kaldırılan yaralılar hastaneye sevk edildi.

İstanbul Başakşehir'de aynı motosiklet üzerinde seyir halinde olan iki kişi, kendi aralarında tartışırken önlerinde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 kişi savrularak yere düştü.

Kaza, Başakşehir Hürriyet Bulvarı üzerinde dün saat 17.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MK 8397 plakalı motosiklet üzerinde bulunan iki kişi, hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sürücü önündeki 34 HD 1753 plakalı otomobili fark edemedi ve araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki 2 kişi savrularak yola düştü. Yaralanan şahıslar için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araç ve motosiklet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - İSTANBUL

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
