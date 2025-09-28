Haberler

İstanbul'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Yaralandı

Fatih'te kontrolsüz bir şekilde yola çıkan motosikletliye kamyonet çarptı. Kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Fatih'te aniden yola çıkan motosikletliye, seyir halindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 25 Eylül Perşembe günü saat 15.15 sıralarında Fatih Karagümrük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musap T. (17) kullandığı motosikletle kontrolsüz bir şekilde yola çıktı. Bu esnada aynı yol üzerinde seyreden kamyonet, motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli, kaza sonucu yaralandı.

Motosikletli hastaneye kaldırıldı

Motosiklet sürücüsü Musap T., olay yerinde bulunan arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün kaza sonucu bacağının iki yerinden kırıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin aniden yola çıktığı ve kamyonetin motosiklete çarptığı anlar yer alıyor. Çarpmanın ardından yaralanan çocuğun yanına arkadaşlarının geldiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
