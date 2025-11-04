İstanbul'da Motosiklet Kazası: Derin Çukura Çarparak Kontrolü Kaybetti

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, motosikletin çukura çarpması sonucu meydana gelen kaza araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Eskoop Sanayi Sitesi'nin önünü çevreleyen cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü yolu kullanırken, asfaltta bulunan derin çukura denk geldi ve kontrolünü kaybederek yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yerde sürüklenirken, olay anı yol üzerindeki başka bir aracın kamerasına net şekilde yansıdı.

Kazada, kontrolü kaybeden sürücünün yaralı olarak yerde kaldığı ve çevredeki görüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kamera görüntülerindeki detaylarda; motosikletin hızını azaltmadan ilerlediği, çukurla karşılaştığında dengesini yitirdiği ve sürücünün savrulduğu açık şekilde görüldü. - İSTANBUL