İstanbul'da motosiklet hırsızlığı kamerada - Haberler

İstanbul'da motosiklet hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Beyoğlu ve Eyüpsultan'da park halinde bulunan motosikletlerin çalınma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul Beyoğlu ve Eyüpsultan'da park halinde bulunan motosikletleri çaldılar. İlk olay Eyüpsultan Göktür Merkez Mahallesi'nde 20 Mayıs saat 21.00 sıralarında yaşandı. Ruhsatı üzerinde olan 34 EUT 401 plakalı park halinde bulunan motosiklet çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İkinci olay ise, 21 Mayıs 03.45 saatinde Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kahya Bey sokak üzerinde yaşandı. Serhan S. 34 CYT 045 plakalı motosikletini park edip uzaklaştı. Geri döndüğünde motosikletinin yerinde olmadığını görerek panikledi. Bir süre kendi imkanlarıyla motosikletini arayan Serhan S. bulamayacağını anlayınca polis merkezine giderek ihbarda bulundu.

Öte yandan, ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri ihbarlar üzerine hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.