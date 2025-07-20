İstanbul'da Molotofkokteyli Saldırısına 6 Gözaltı

İstanbul'da Molotofkokteyli Saldırısına 6 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş ve Sarıyer'deki restoran ve oto galerilere yönelik molotofkokteyli saldırılarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul'un Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde farklı zamanlarda restoran ve oto galeriye yapılan molotofkokteyli saldırısıyla ilgili ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, 6 şüpheli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Beşiktaş ve Sarıyer'de, 23 Haziran ile 1 Temmuz'da bir restoran ve oto galeriye yapılan molotofkokteyli saldırısına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, toplamda 70 kilometrelik güzergah üzerinde 90 farklı güvenlik kameraları tek tek incelendi. İncelemeler sonucu tespit edilen 6 şüpheli, 20 Temmuz'da İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Öte yandan, şüphelilerin emniyetteki sorgulama işlemleri ise devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'den İsviçre'ye taşınan hemşire çoban oldu

Türkiye'den İsviçre'ye taşınan hemşirenin mesleği şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de Dürzi-Bedevi çatışması ateşkese rağmen sürüyor! Ülkenin tamamı tehlike altında

Ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor! Tüm ülke risk altında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.