İstanbul'da MİT ve Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör...

İstanbul'da MİT ve Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DHKP/C üyesi Meliha Aktaş Sarıyer'de yakalandı. Örgüt üyesi dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL