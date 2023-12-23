İstanbul'da MİT ve Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör...
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İstanbul'da MİT ve Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DHKP/C üyesi Meliha Aktaş Sarıyer'de yakalandı.
İstanbul'da MİT ve Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DHKP/C üyesi Meliha Aktaş Sarıyer'de yakalandı. Örgüt üyesi dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa