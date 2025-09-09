Haberler

İstanbul'da Minibüs Kaza Yaptı, Sürücü Yaralanmadı

Fatih ilçesinde E-5 Karayolu'nda seyir halindeki minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarparak yan yattı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

İstanbul'un Fatih ilçesi E-5 Karayolu'nda seyir halindeki minibüs, önce yol ayrımındaki bariyere çarptı ardından yan yattı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul'da E-5 Karayolu Fatih mevkii Okmeydanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 CAZ 156 minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, Ayvansaray-Eyüp kavşağına savrularak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken, yolda trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekipleri bariyeri kestikten sonra araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
