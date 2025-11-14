Haberler

İstanbul'da Midye Zehirlenmesi: Anne ve İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Beşiktaş'ta tatil için İstanbul'a gelen bir ailenin yedikleri midye nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Babası ise entübe halde tedavi altında.

İstanbul Beşiktaş'ta yedikleri midye ve yemek sonrası anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği, babanın ise entübe edildiği olay öncesinde ailenin hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, önceki gece saatlerinde Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye gelen Böcek ailesinin hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek'in 2 çocuğuyla birlikte hastaneye girdikleri, daha sonra babanın telefonda konuştuğu, anne ve çocukların oturma alanında bekledikleri görüldü. - İSTANBUL

