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İstanbul'da Metrobüs Rögar Kapağının Yerinden Fırlaması Sonucu Yolcu Yaralandı

İstanbul'da Metrobüs Rögar Kapağının Yerinden Fırlaması Sonucu Yolcu Yaralandı
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İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki bir metrobüs, rögar kapağının yerinden fırlaması sonucu kapı camını kırdı ve kapıya yaslanan bir yolcu yola düştü. Yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı, olay sonrası sürücü emniyete götürüldü.

İstanbul Esenyurt Saadetdere'de seyir halindeki metrobüs rögar kapağının üstünden geçerken kapak yerinden fırladı. Metrobüs kapısına çarpan kapak camı kırıp kapıyı açarken seyir halindeki araçtan kapıya yaslanan yolcu yola düştü. Hafif yaralanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıraların Saadetdere mevkinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüste yaşandı. Edinilen bilgilere göre metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırladı. Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar verdi. Araç içinde kapıya yaslanan bir yolcu kapının açılmasıyla yola düştü. Yaralanan yolcu için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerine gelen yol ekipleri ise yerinden çıkan rögar kapağı etrafında tedbir aldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ederken metrobüs yolunda duraksama yaşandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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