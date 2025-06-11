İstanbul'da Metrobüs Kapısı Açık Seyretti, Tehlikeli Yolculuk Anları Kamerada
İstanbul'da bir metrobüsün orta kapısının arızalanması sonucu tehlikeli bir yolculuk yaşandı. Açık kalan kapı nedeniyle yolcular büyük risk altındaydı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
İstanbul'da arıza nedeniyle bir metrobüs kapısı açık seyretti. Tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüsün orta kapısı Beşyol durağında arızalanarak açık kaldı. Metrobüs arızalı kapı nedeniyle açık bir şekilde seyretti. Tehlikeli yolculuk anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa