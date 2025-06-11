İstanbul'da Metrobüs Kapısı Açık Seyretti
İstanbul'da bir metrobüs arıza nedeniyle kapısı açık şekilde ilerleyerek tehlikeli anlar yaşattı. Yolcuların endişeli anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
İstanbul'da tehlikeli yolculuk kamerada: Metrobüs kapısı açık ilerledi
İSTANBUL - İstanbul'da arıza nedeniyle bir metrobüs kapısı açık seyretti. Tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüsün orta kapısı Beşyol durağında arızalanarak açık kaldı. Metrobüs arızalı kapı nedeniyle açık bir şekilde seyretti. Tehlikeli yolculuk anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMANUR KAYGISIZ - 3.Sayfa