İstanbul'da Metrobüs Kapısı Açık Seyretti

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İstanbul'da bir metrobüs arıza nedeniyle kapısı açık şekilde ilerleyerek tehlikeli anlar yaşattı. Yolcuların endişeli anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İstanbul'da tehlikeli yolculuk kamerada: Metrobüs kapısı açık ilerledi

İSTANBUL - İstanbul'da arıza nedeniyle bir metrobüs kapısı açık seyretti. Tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüsün orta kapısı Beşyol durağında arızalanarak açık kaldı. Metrobüs arızalı kapı nedeniyle açık bir şekilde seyretti. Tehlikeli yolculuk anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMANUR KAYGISIZ - 3.Sayfa
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