İstanbul'da Metrobüs Arızası, Seferler Neredeyse Durdurik
İstanbul Avcılar'da meydana gelen metrobüs arızası, seferlerin neredeyse durmasına neden oldu. Yolcular panik yaşarken, bölgede yoğun kuyruklar oluştu.
İstanbul Avcılar'da bilinmeyen bir nedenle metrobüs arızalandı. İstanbul'da metrobüs seferleri neredeyse durdu.
Avcılar'da bilinmeyen bir nedenle metrobüs arızalandı. Yolcular ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bölgede yoğun metrobüs kuyruğu oluştu. Arıza nedeniyle İstanbul'da metrobüs hattı neredeyse durdu. İETT tarafından yapılan açıklamada, "Metrobüs güzergahında yaşanan aksaklık nedeni ile trafik oluşabilmekte, ilgili birimlerimiz tarafından müdahale edilmektedir" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa