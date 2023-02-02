İstanbul'da metro arızası, vatandaşlar yürüyerek devam etti
3. Sayfa Haberleri
İstanbul'da arızalanan metro nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.
İstanbul'da arızalanan metro nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar 20 dakika boyunca istasyonda yürüdü.
Edinilen bilgiye göre, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki metroda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle vatandaşlar metrodan inip 20 dakika boyunca yürümek zorunda kaldı. Yoğunluğun yaşandığı istasyonda vatandaşlar yürüdükleri o anı cep telefonu kameralarına kaydetti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa