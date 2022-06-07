İstanbul'da merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu : 21 gözaltı kararı - Haberler

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İstanbul'da merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu : 21 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 8'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, aralarında aktif yüzbaşı, üsteğmen ve astsubayların da olduğu 21 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyonlarda 8 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

(Sema Demir - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Sema Demir - 3. Sayfa

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