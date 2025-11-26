İstanbul'da Marketten Hızla Çalan 5 Kişilik Gruba Operasyon

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir markete gelen 5 kişilik grup, yaklaşık 300 TL'lik ürünü "temassız kartla ödeme yapacağız" diyerek çaldı. Şüpheliler çalıntı kartı tezgaha bırakıp kaçarken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Başakşehir'in Onurkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, markete gelen 5 kişiden ikisi içeri girerek ürün almaya başladı. Diğer 3 kişi ise dışarıda bekledi. Alışverişi tamamlayan 2 kişi, temassız kartla ödeme yapacaklarını söyleyerek kartı tezgaha bıraktı. Kasiyerin dalgınlığından faydalanan şüpheliler, yaklaşık 300 liralık ürünü de alıp bir anda koşarak marketten uzaklaştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların kasada ödeme yapar gibi yaptığı, ardından hızlıca dışarı çıkıp kaçtıkları, işletme sahibi Turan Koç'un ise hemen peşlerinden koştuğu görülüyor.

"Gençlerin böyle yapması zoruma gitti, şikayetçi oldum"

Dolandırıcılık karşısında şok olduğunu söyleyen işletme sahibi Turan Koç, "5 kişi geliyorlar. İkisi içeri girip alışveriş yapıyor, dışarıda 3 kişi daha var. İçeridekiler beni oyalarken dışarıdakiler meyve falan da çalmışlar, sonradan fark ettim. Kartı okutur gibi yapıp kartı masaya bırakıp kaçtılar. Ne olduğunu anlayamadım, peşlerinden koştum ama 5 kişi oldukları için kaçtılar. Şok oldum, daha önce hiç başıma gelmemişti. Gençlerin böyle şeyler yapması gerçekten çok üzücü. Biz emeğimizle çalışıyoruz, gelip esnafı kandırmaları çok zoruma gitti. Karakola gidip şikayetçi oldum, görüntüleri de teslim ettim" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlik tespiti yaparak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL