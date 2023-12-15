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İstanbul'da markete giren kişiye ait köpek çalındı, hırsız yakalandı

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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir markete giren bir kişinin kapı önüne bıraktığı köpek çalındı. Polis ekipleri tarafından yakalanan hırsızın uzun süredir firari olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, markete giren bir kişinin kapı önüne bıraktığı evcil köpeği çalan taksi sürücüsü polis ekipleri tarafından çalıntı köpekle birlikte yakalandı. Köpek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle uzun süredir firari olarak arandığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre olay Bakırköy'de sokak üzerindeki bir market önünde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Perçin adlı bir vatandaş, 25 Kasım'da ilçeye bağlı Zeytinlik Mahallesi'nde alışveriş yapmak için bir markete girdi. Köpeğini market önüne bırakarak içeri giren Perçin, alışverişten sonra dışarı çıktığında köpeğini bıraktığı yerde bulamadı. Mehmet Perçin hemen durumu polise bildirdi. Kayıp köpek ihbarı üzerine olay yerine hareket eden Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Perçin'in ifadeleri ve tarif edilen köpek ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, tanık beyanları ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra bir ticari taksiden inen şoförün, market önünde dolaşan köpeği çağırıp götürdüğünü saptadı. Köpeği çalan taksi sürücüsünün eşkalini ve aracın plakasını belirleyen polis, 18 gün boyunca şüphelinin izini sürdü. Taksi plakasından şoförünün Hüseyin Aydın olduğunu tespit eden emniyet ekipleri, faili önceki gün belirlenen bir eve yapılan operasyonla gözaltına aldı. Çaldığı evcil hayvan ile birlikte yakalanan zanlı, sorgulanmak üzere Kartaltepe Polis Merkezine götürüldü. Bu arada köpek sahibi de durumdan haberdar edildi.

Taksi sürücüsü Hüseyin Aydın hakkında emniyette yapılan incelemede, şüphelinin adli makamlarca aranan şahıslardan olduğu ve 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan Aydın işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Köpek sahibi Mehmet Perçin'in, zanlıyı yakalayan ve köpeğini bulan polislere teşekkür ettiği de öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hayvan Hakları Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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