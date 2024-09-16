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İstanbul'da Market Tabelası, Çarpan Kamyonun Kafasına Düştü

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İstanbul Avcılar'da, geri manevra yapan bir kamyonun kasası, marketin tabelasına çarptı. Düşen tabela, alışverişten çıkan bir vatandaşa düştü ve yaralanmasına sebep oldu. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Avcılar'da sevkiyat için geri manevra yaparak markete yanaşan kamyonun kasası, tabelaya çarptı. Onlarca kilogram ağırlığındaki tabela, alışverişinin ardından marketten çıkan bir vatandaşın kafasına düştü. Çarpmanın etkisiyle adam yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Arpacı Sokak'ta meydana geldi. Markete sevkiyat için elen 34 DME 689 plakalı kamyon, geri manevra ile rampaya yanaşmak istedi. Bu sırada kamyonun kasası marketin tabelasına çarptı. Yerinden çıkan metrelerce uzunluktaki tabela, elinde poşetlerle marketten çıkan vatandaşın üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden adam yere düşerken, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilirken, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayı anlatan esnaf Ali İhsan Candaş, "Sevkiyat için yanaşan kamyon marketin tabelasına çarptı. Düşen tabela marketten çıkan komşumuzun üzerine düştü. Allah'tan adamın kafasına değil sırtına geldi, sonrasında adam yere düştü. Sağlık ekipleri gelerek hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu söyleniyor. Kendisi de olayı anlayamamış zaten" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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