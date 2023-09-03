İstanbul'da market saldırısında ölen Aydın Karay'ın cenazesi Hakkari'de defnedildi

İSTANBUL'da çalıştığı markette alkollü olduğu öne sürülen Yusuf Ceyhun Türkgenç'in bıçaklı saldırısında ölen Aydın Karay'ın (28) cenazesi, memleketi Hakkari'de toprağa verildi.

Olay, 1 Eylül akşam saatlerinde İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre; alkollü olduğu öne sürülen Yusuf Ceyhun Türkgenç, alışveriş yapmak için bir markete girdi. Burada market çalışanları ile tartışan Türkgenç, bir çalışana 'Sen bekle, ben geliyorum' dedikten sonra dışarı çıktı. Türkgenç, bir süre sonra elinde bıçakla yeniden markete geldi. Türkgenç, tartıştığı çalışanın üzerine doğru yürürken, araya aynı markette çalışan Aydın Karay girdi. Türkgenç, bu kez de tartıştığı çalışanı bırakıp, araya girmek isteyen Karay'ın üstüne yürüyerek karnından ve bacağından bıçakladı. Ağır yaralanan Karay, kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan geçen yıl mezun olan Karay'ın cenazesi, bugün memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine getirilip, aile mezarlığında toprağa verildi.

'OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Cenazede konuşan Karay'ın amcası avukat Yılmaz Karay, "Yaşasaydı belki benim gibi hukukçu olacaktı. İşsiz olduğu için 3 ay önce İstanbul'a gitmiş ve bir markette çalışmaya başlamıştı. Olay menfur bir saldırı mı yoksa kasıtlı olarak yapılan bir şey mi ? Bunun soruşturması devam ediyor. Duyumlar değil, deliller üzerine hareket ederiz. Lakin iddia edilen bazı şeyler vardır. Fail, saldırıyı Diyarbakırlı birine yapmıştır. Yeğenim, Diyarbakırlı arkadaşını korumaya çalışırken ölümcül bıçak darbeleriyle yaralanmıştır. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatının kaybetmiştir. Hukukçular olarak bu olayın takipçileri olacağız" dedi.