İstanbul'da mandaların yolculuğu havadan görüntülendi

Afrika'yı aratmayan görüntüler...Mandaların yolculuğu böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da mandaların yolculuğu havadan çekilen görüntülerle adeta Afrika'yı aratmadı. Mandaların sürü halinde Sazlıdere gölü çevresinde otlayıp suya girdiği anlar ise eşsiz görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da şehirden uzak bölgelerinde vatandaşlar geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar hayvanlarını gün içinde kırsal kesimde gezdiriyor. Sazlıbosna çevresinde mandacılık yapan besiciler hayvanlarını gün içinde Sazlıdere gölü ve çevresinde gezdiriyor. Arnavutköy'ün Sazlıbosna Mahallesi'nde bazı vatandaşlar geçimlerini hayvancılıkla sağlıyor. Sıcak havalarda hayvanları otlatmaya çıkartan çobanlar genelde Sazlıdere Barajı kıyısını tercih ediyorlar. Sıcak hava nedeniyle oldukça kuruyan ve kıyısı çekilen Sazlıdere Barajı'nda mandalar adeta yol ezberlemişçesine su içerisinden tek sıra halinde yürüyor. Afrika'yı aratmayan mandaların görüntüleri dron ile havadan görüntülendi.