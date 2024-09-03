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İstanbul'da Mandaların Sazlıdere Gölü'ndeki Yolculuğu

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İstanbul'da şehirden uzak bölgelerinde mandacılık yapan vatandaşlar, hayvanlarını Sazlıdere gölü çevresinde otlatıyor. Mandaların sürü halinde suya girdiği anlar, havadan çekilen görüntülerle adeta Afrika'yı aratmadı.

İstanbul'da mandaların yolculuğu havadan çekilen görüntülerle adeta Afrika'yı aratmadı. Mandaların sürü halinde Sazlıdere gölü çevresinde otlayıp suya girdiği anlar ise eşsiz görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da şehirden uzak bölgelerinde vatandaşlar geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar hayvanlarını gün içinde kırsal kesimde gezdiriyor. Sazlıbosna çevresinde mandacılık yapan besiciler hayvanlarını gün içinde Sazlıdere gölü ve çevresinde gezdiriyor. Arnavutköy'ün Sazlıbosna Mahallesi'nde bazı vatandaşlar geçimlerini hayvancılıkla sağlıyor. Sıcak havalarda hayvanları otlatmaya çıkartan çobanlar genelde Sazlıdere Barajı kıyısını tercih ediyorlar. Sıcak hava sebebiyle oldukça kuruyan ve kıyısı çekilen Sazlıdere Barajı'nda mandalar adeta yol ezberlemişçesine su içerisinden tek sıra halinde yürüyor. Afrika'yı aratmayan mandaların görüntüleri dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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