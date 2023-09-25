İstanbul'da Mağaza Hırsızı Yakalandı

İstanbul'da bir şahıs, mağazanın girişinde bulunan kıyafeti çalarak kaçmaya çalışırken mağaza çalışanı tarafından yakalandı. Hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir şahıs, mağazanın girişinde bulunan kıyafetlerden birini çalarak kaçmaya çalıştığı sırada mağaza çalışanı tarafından yakalandı. Hırsızın rahat tavırları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şirinevler Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan bir mağazada akşam saatlerinde yaşandı. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, mağazanın önüne gelerek içeriyi kontrol etti. Ardından mağazanın girişinde bulunan kıyafetlerden birini gözüne kestiren şahıs, askıdaki kıyafeti çalarak mağazadan uzaklaştı. Adamın rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü. Mağazada çalışan 2 kişi durumu fark ederek hırsızın peşinden koştu. Kısa süren kovalamacanın ardından mağaza çalışanı, şahsı yakalayarak kıyafeti elinden aldı. Mağaza sahibinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL