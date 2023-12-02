İstanbul'da madde bağımlısı genç annesini darp etti, mahalleli ayağa kalktı

Olay sonrası şahıs gözaltına alırken, annesi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Bahçelievler'de ailesi ile yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, annesine küfürler savurup yumrukla darp etti. Olay sonrası polis şahsı gözaltına alırken, annesi ise hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle yaşayan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs krize girince, annesine bağırarak küfürler savurmaya başladı. Panikleyen kadın kendini bir odaya kilitlese de şahıs, camdan dışarı çıkarak küfür ve tehditlerine devam etti. Bir süre sonra kapıyı açan şahıs, annesini yumrukla darp etmeye başladı.

Madde bağımlısı genç gözaltına alındı

Kadının yardım çığlıkları sonrası ihbar üzerine olay yerine Motosikletli Polis Timleri sevk edilirken, mahalleli de dışarı çıktı. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yumrukla darp ettiği annesi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.