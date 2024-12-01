Üye Girişi
Haberler
Halep ve İdlib'i ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi sürerken ABD'den ilk açıklama

Türkiye sınırı kan gölüne dönerken ABD'den ilk açıklama

 Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz

Suriye Devlet Başkanı Esad sessizliğini bozdu

 Bartın'da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi

Parti dönüşü katliam gibi kaza! 5 genç feci şekilde can verdi
MHP'den asgari ücret ve emekli maaş zamları için refah payı teklifi

Milyonlar maaşlara yapılacak zamları beklerken MHP'den dikkat çeken teklif

İstanbul'da Madde Bağımlısı Anne ve Baba Tutuklandı, Bebek Devlet Korumasına Alındı

İstanbul'da Madde Bağımlısı Anne ve Baba Tutuklandı, Bebek Devlet Korumasına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da yabancı uyruklu bir anne, evlilik dışı ilişkisinden olan bebeğini metruk bir binada madde kullanırken bakımsız bıraktı. Olayı görenler polise haber verdi, bebeğin durumu alarm verdi. Anne ve babası tutuklandı, bebek devlet korumasına alındı.

İstanbul Avcılar'da yabancı uyruklu bir kadının evlilik dışı ilişkisinden olan bebeğini madde kullanmak için girdiği metruk binada bakımsız bırakması polis ekiplerini harekete geçirdi. Kadın ve çocuğun babası olduğu söylenen bir kişiyi yakalandı. Anne ve baba tutuklanırken, bitkin halde olduğu öğrenilen bebek ise devlet korumasına alındı.

Olay, geçtiğimiz hafta Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 25 gün önce Bahar K. ve Çetin G.'nin evlilik dışı bebekleri oldu. Madde bağımlısı olduğu söylenen 2 kişi bebekle gittikleri metruk binada uyuşturucu kullanmaya devam etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polise haber verdi.

Bebek baygın halde bulundu

Olay yerine giden polis ekipleri bina içerisinde 2 şahıs ve bebeği buldu. Baygın halde bulunan bebek için ambulans çağrıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan bebek devlet korumasına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan anne ve baba emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"En seksi Türk kadını" seçilmişti, son paylaşımları bomba
img

İran, Esad'a desteğini yineledi! Türkiye'ye yaptığı uyarı dikkat çekici
img

Tehlikeyi görür görmez harekete geçtiler! Suriye ile sınırını kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 30 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.