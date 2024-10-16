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İstanbul'da Lüks Araç Yangını: İki Kişi Kurtuldu

İstanbul'da Lüks Araç Yangını: İki Kişi Kurtuldu
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmı alev alan lüks araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda araçtan geriye sadece hurda kaldı, sürücü ve yolcu ise yara almadan kurtulmayı başardı.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan lüks araç alev alev aldı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, lüks araçtan geriye hurda yığını kaldı.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Gişeleri mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 34 ALF 21 plakalı Chevrolet Captiva marka lüks araç, Odayeri Gişelerine yaklaşık 600 metre kala motor kısmından alev almaya başladı. Araç sürücüsü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Araçta bulunan 2 kişi kendisini dışarıya atarak itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesini bekledi. Ekipler olay yerine gelene kadar yoldan geçen diğer araç sürücülerininde yardımıyla yangına müdahale edilmeye çalışıldı. Motor kısmından yükselen alevlerle yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan araçtan geriye sadece hurda yığını kaldı. Araçta bulunan 2 kişi olaydan yara almadan kurtuldu. Jandarma ekipleri olayla alakalı çalışma yaparken Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapatıldı. Aracın ilk alev aldığı anlar ve vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul İtfaiye Marmara

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