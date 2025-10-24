Haberler

İstanbul'da Lüks Araç Dolandırıcılığına Operasyon: 74 Gözaltı

Güncelleme:
Depremde zarar gören araçların parçalarını lüks araçlarda kullanarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 74 kişi gözaltına alındı. Çetenin 300 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda depremde zarar gören veya kazada kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını yurt dışından getirilen lüks araçlara uyarlayarak "change" yaptığı belirlenen çete çökertildi. Şebekenin 300 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenirken, operasyonlarda yakalanan 16'sı kadın 74 şüpheli polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Lüks araçlar ise Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamu güvenliği ve kamu barışının sağlanması, suç örgütlerinin deşifre edilip çökertilmesine yönelik yürütülen çalışmada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kaçakçılıkla mücadele' suçlarını işledikleri tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'M3' kod adlı F.M.'nin de liderliğini yaptığı örgütün, depremde zarar gören veya kazada kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını yurt dışından getirilen araçlara uyarlayarak 'change' yaptığı belirlendi.

"Proje araç" adı altında sahte uygunluk belgesi düzenlenmiş

Bu araçlara 'proje araç' adı altında sahte uygunluk belgelerinin düzenlenip 50 adet aracın piyasaya sürüldüğü ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri de öğrenildi. İstanbul'un yanı sıra Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak, Mersin ve Van'da 21 Ekim'de yapılan eş zamanlı operasyonda 16'sı kadın 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet pompalı tüfek, bin 249 adet fişek ele geçirildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Lüks araçlara el konuldu

Yapılan incelemelerde, örgütün 'change' yapılan araçları orijinalmiş gibi gösterip sattığı belirlendi. Örgütün bugüne kadar 50 aracı 'change' yaptığı, bunlardan 43'ünün ele geçirildiği öğrenildi. Suç örgütünün hiyerarşik bir yapı içinde emir-komuta şeklinde hareket ettiği, toplam 74 şüphelinin 50 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

300 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlendi

Çetenin 300 milyon liralık haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Öte yandan, ele geçirilen lüks araçlar Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Şüphelileri yakalamaya yönelik yapılan operasyonlar ve şüphelilerin gözaltına alındığı anlar ise polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

