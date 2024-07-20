İstanbul'da Lokanta İşletmecisi Fazla Ödeme Yapan Müşterisini Arıyor

İstanbul Arnavutköy'de lokanta işleten Harun Temiz, alışveriş yapan bir müşterisinin fazladan yaptığı ödemeyi geri vermek için çaba sarf ediyor. Günlerdir 750 lira yerine 7 bin 500 lira ödeme yapan müşterisini arayan Temiz, bir neticeye ulaşamadı.

İstanbul Arnavutköy'de Harun Temiz'in lokantasına gelen bir müşteri gıda alışverişi yaptı. Alışveriş tutarı 750 TL olan müşteri, yanında kredi kartı olmadığını belirterek IBAN ile ödeme yapmayı teklif etti. Temiz, bu ödeme yöntemini kabul etti ve inşaatta çalışan kişi ödemeyi gerçekleştirdi. Ancak bir sıfır fazla tuşlayan adam, 750 TL yerine 7 bin 500 TL ödeme yaptı. Müşterisinin yaptığı fazla ödeme yaptığını akşam saatlerinde fark eden Harun Temiz, şahsa ulaşmaya çalıştı. Harun Temiz, fazla ödeme yapan müşteriyi bulmak için bankalarla iletişime geçerek yardım talep etti. Bankalar Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında bilgi vermedi. Ayrıca müşterisinin inşaat sektöründe çalıştığını hatırlayarak çevredeki tüm müteahhit ve inşaatçılara durumu sordu, fakat sonuç alamadı.

"Arkadaşın parası bizde onu bekliyoruz ne zaman yolu düşerse gelip parasını teslim alabilir."

Yaşanan durumu anlatan işletmeci Harun Temiz, "Ayın 17'sinde öğle saatlerinden sonra bir müşterimiz gelerek gıda alışverişi yaptı yanında kartının bulunmadığını ve IBAN'a para transferi yapabileceğinin mümkün olup olmadığını sordu. Ben kabul ettim. IBAN'ımızı paylaştım 750 TL tutarında fişini kestim ve arkadaşa teslim ettim. IBAN'ıma para bildirimi geldi. Ancak ben para bildirimini detayına bakmadım. Ne kadar olduğuna bakmadım. İş yerim de biraz kalabalıktı. Arkadaşımızı gönderdik akşam hesap kontrolü yaparken arkadaşın gönderdiği paranın miktarının fazla olduğunu fark ettik. Kendisi bir sıfıra fazla basmış ve 7 bin 500 TL göndermiş. Ertesi gün bankasını aradım. Banka kişisel verileri koruma kanunu gereğince bana arkadaşın bilgilerini vermedi. Kendi bankamı aradım onlar da bir şey yapamayacaklarını belirtti. Çevremdeki arkadaşlara soruyorum çünkü bana inşaat işi yaptığını söylemişti. Ben herkese tek tek arkadaşın ismini ve soyismini göstererek tanıyıp tanımadıklarını sordum ancak bulamadım. Arkadaşın parası bizde onu bekliyoruz. Ne zaman yolu düşerse gelip parasını teslim alabilir" dedi. - İSTANBUL