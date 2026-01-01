Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı havadan görüntülendi

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Fener Tepe Mevkii'nde kar yağışı havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde lapa lapa kar yağdığı görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından dün gece saatlerinde İstanbul'un birçok noktasında aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün tekrar başladı. Kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Mevkii'nde lapa lapa kar yağıyor. Yağış havadan görüntülendi. - İSTANBUL