Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Kuzeni Tarafından Bıçaklanan Genç Kız İnegöl'de Toprağa Verildi

İstanbul'da Kuzeni Tarafından Bıçaklanan Genç Kız İnegöl'de Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Pendik ilçesinde tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Duygu Şahin, memleketi İnegöl'de son yolculuğuna uğurlandı. Olay sonrası kuzeni Talip Y. tutuklandı.

İstanbul'da tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kız, memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün gece saatlerinde Pendik ilçesinin Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Duygu Şahin (18) akrabalarını ziyaret etmek için İstanbul'a geldi. Talip Y.'nin ailesinin yanında kalmaya başlayan Şahin, kuzeni olan Talip Y. ile birlikte eğlence mekanına gitti. Eve döndüklerinde Talip Y. ile Duygu Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Şahin aldığı darbelerin ardından bayıldı. Talip Y., Şahin'i sırtından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Talip Y. olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Hastaneye kaldırılan Şahin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyetteki ifadesinde, Kuzeni Duygu Şahin ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu, olay yaşanmadan önce eğlenmek için dışarı çıktıklarını ve birlikte alkol aldıklarını söyleyen Talip Y., eve geldiklerinde ise Şahin'in başka bir erkek arkadaşı olduğunu ve yeni ayrıldığını söylediğini, kendisinin bunun üzerine sinirlenerek Şahin'i darbettiğini, bayıldıktan sonrada bıçak ile yaraladığını söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Talip Y. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi. Genç kızın cenazesi Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Mezit Mahallesi'ne getirildi. Mahalle caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler İstanbul Cinayet 3-sayfa Pendik İnegöl bursa Yaşam Suç

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı

 Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı! İşte gözaltındaki başkanın yerine gelen isim

 CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor

CHP'den olağanüstü "Ahmet Özer" kararı
Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, 'Öcalan' detayı

Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, "Öcalan" detayı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 31 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 31 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 31 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 31 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? İspanya sel felaketi nerede oldu, kaç kişi öldü? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 30 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Tottenham Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TV8.5 canlı izle! TOTTENHAM MANCHESTER CİTY TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! 30 Ekim TV8.5 CANLI 4K İZLE TRT Spor canlı izle! BENFİCA MAÇI CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cemil Emre Yavaş deprem tahmini nedir? Cemil Emre Yavaş İstanbul deprem tahmini ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.