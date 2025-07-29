İstanbul'da Kuyumcuya Hırsızlık: 3 Kilogram Altın Çalındı

İstanbul'da Kuyumcuya Hırsızlık: 3 Kilogram Altın Çalındı
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Gaziosmanpaşa'da bir kuyumcuya giren hırsızlar, 3 kilogram altın çalarak kayıplara karıştı. Polis, 8 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı. Hırsızların güvenlik kameralarına yansıyan kaçış anları dikkat çekti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kuyumcuya giren hırsızlar yaklaşık 3 kilogram altını çaldı. 8 şüpheli polisin operasyonuyla yakalanırken, kapıyı açmaya çalıştıkları sırada beyaz örtüyle saklanmaya çalışan hırsızların altınları çaldıkları anlar kameraya yansıdı.

Olay, 17 Temmuz Perşembe günü gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah iş yerini açan işletmeci C.Y., yaklaşık 3 kilogram altının çalındığını ve toplam zararının 7 milyon TL olduğunu belirterek polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde, hırsızların ziynet eşyalarını alarak olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin olay yerine geldikten sonra kuyumcunun kapısını açmak için bir süre uğraştıkları ve hırsızlardan bazılarının beyaz bir örtü açarak arkadaşlarının kapıyı zorladıkları anları gizlemeye çalıştıkları görüldü. Daha sonra kapıyı açan şüphelilerin kısa süre içinde vitrinlerde bulunan ziynet eşyalarını çalarak bir araca binip kaçtıkları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

Polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği koordinesinde, Özel Harekat polislerinin desteğiyle Başakşehir ve Esenler'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, çok sayıda fişek ve altın ziynet eşyaları ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerden 7'si tutuklandı

Şüpheliler H.A. (24), M.D. (29), O.A. (28), K.A. (26), F.K. (20), İ.O. (26), M.O. (21) ve B.V. (37) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemelerde H.A.'nın 41 suç kaydının bulunduğu ve 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. M.D.'nin 37 O.A.'nın ise 31 suç kaydının olduğu tespit edildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.O. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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