İstanbul'da Kuyumculardan 3 Milyon Lira Değerinde Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Kuyumculardan 3 Milyon Lira Değerinde Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Yakalandı
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İstanbul'da kuyumculardan 3 hafta içinde 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 16 yaşındaki suça sürüklenen çocuk ve 26 yaşındaki kadın yakalandı. Şüphelilerin 51 ve 39 ayrı suç kayıtları bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'da birçok ilçedeki kuyumculardan 3 hafta içerisinde müşteri gibi girip 3 milyon liralık ziynet eşyası çalan bir suça sürüklenen çocuk ve bir kadın yapılan şikayetler sonucu sonucu yakalandı. Şüphelilerinden suça sürüklenen 16 yaşındaki kız çocuğunun 51 suç kaydı çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Fatih, Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinde farklı tarihlerde müşteri gibi girdikleri kuyumculardan yaklaşık 3 milyon liralık ziynet eşyası çalan biri suça sürüklenen çocuk S.K.(16) ve diğer N.P. (26) iki kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerin, Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi Fevzi Paşa'daki bir kuyumcudan 375 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması olayı, Karagümrük Mahallesi'nde bir iş yerinden 100 bin liralık küpe standı çalması, Bakırköy ilçesinden 11 adet 14 ayar altın yüzük çalması, yine Fatih ilçesi Molla Fenari Mahallesi'nde bir iş yerinden 900 bin lira değerinde altın zincirleri çaldığı ve son olarak ise Bahçelievler ilçesinde bir kuyumcudan 600 bin lira değerinde kolye çaldığı öğrenildi.

3 hafta da 5 hırsızlık

Şüphelilerin 3 hafta içerisinde 5 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirmesi dikkat çekerken, Küçükçekmece'de Asayiş Şube Müdürlüğü, ekiplerince yakalandılar. Öte yandan 16 yaşındaki suça sürüklenen çocuğun 51 ayrı suç kaydının olduğu 27 yaşındaki diğer kadının ise 39 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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