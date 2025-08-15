İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar Ağaç Devirdi

Ataşehir'de etkili olan kuvvetli rüzgar, kaldırım üzerindeki bir ağacı devirdi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, itfaiye ekipleri ağaçı keserek yoldan kaldırdı.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar, Ataşehir'de kaldırım üzerindeki ağacı devirdi. Ağacın bina girişine devrilmesi nedeniyle itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Olay, saat 13.45 sıralarında Ataşehir Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentte etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle kaldırımda bulunan ağaç kırılarak yol kenarındaki binanın girişine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

