Kuş kurtarma operasyonu kamerada - Haberler

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Kuş kurtarma operasyonu kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kuş kurtarma operasyonu kamerada

Bakırköy'de bir binanın çatısında mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kurtarılarak salıverildi.

Bakırköy'de bir binanın çatısında mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kurtarılarak salıverildi. Kurtarma çalışmaları kameralara yansırken, itfaiye ekibi vatandaştan takdir topladı.

Bakırköy Basın Sitesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir binanın çatısında kuşun mahsur kaldığı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Bakırköy İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdiven aracı yardımıyla çatıya ulaştı. Ekipteki bir itfaiye eri ardından çatıya geçerek hummalı bir çalışma sonucu kuşu kurtardı. İtfaiye eri ardından kuşu gökyüzüne salıverdi. Ekiplerin çalışması vatandaşlar tarafından takdir toplarken, o anlar ise kameralara yansıdı.

(Doğan Can Cesur - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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